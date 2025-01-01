Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Traummann mit dunklem Fleck

SAT.1Staffel 9Folge 61
Traummann mit dunklem Fleck

Folge 61: Traummann mit dunklem Fleck

44 Min.Ab 12

Eine Frau will ihren Freund überraschen, trifft aber nur auf ein leicht bekleidetes Mädchen, das vor ihr über ein Dach flüchtet und herunterstürzt. Warum wollte sie so schnell verschwinden? - Eine Frau entdeckt, dass die Beziehung zwischen ihrem Bruder und ihrer besten Freundin schwerwiegende Folgen hat. Eine Untersuchung in der Klinik wirft noch mehr Fragen auf. - Ein Rollstuhlfahrer sucht nach seiner Frau und seinem Sohn und muss sich dafür durch eine Kiesgrube kämpfen.

