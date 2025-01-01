Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Scham folgt Gram

SAT.1Staffel 9Folge 68
Auf Scham folgt Gram

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 68: Auf Scham folgt Gram

44 Min.Ab 12

Ein Mann rast sein ehemaliges Date fast über den Haufen, nachdem er sie zwei Wochen lang geghostet hat. Schnell stellt sich die Frage, ob er Täter oder Opfer ist, denn die Spezialisten stoßen auf eine blutige Überraschung. - Ein Mann wird nach einem Dachsturz in die Klinik eingeliefert. Der Unfallhergang wirft jedoch Fragen auf. - Eine Frau liegt nur mit einem Handtuch bekleidet bewusstlos in ihrem WG-Zimmer, der Mitbewohner kommt mit blutigen Händen aus der Küche.

SAT.1
