Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 72: Aufs falsche Gleis
44 Min.Ab 12
Zwei Beamte finden in der Wohnung eines wegen Diebstahls vorbestraften Mädchens Hehlerware. Ist es rückfällig geworden? - Ein 17-Jähriger wird wegen eines Oberschenkelbruchs behandelt und behauptet, hingefallen zu sein. Doch bald wird klar, dass die Verletzung Folge einer Gewalteinwirkung war. - Die Spezis werden zu einem Haus gerufen, in dem die Besitzerin einen Eindringling mit einem Spaten niedergeschlagen hat. Doch der Mann behauptet, sie aus dem Internet zu kennen.
