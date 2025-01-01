Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Wer ist mein Feind?

SAT.1Staffel 9Folge 73
Wer ist mein Feind?

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 73: Wer ist mein Feind?

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird von einem vermummten Täter attackiert, der ihr gezielt aufzulauern schien. Ist die 28-Jährige das Opfer eines aggressiven Mannes aus ihrer Vergangenheit? Ein Junge bricht zwischen Bienenstöcken zusammen und kommt mit Atemnot in die Klinik. Die nützlichen Insekten gehören dem Chef seiner Mutter. Was steckt dahinter?

SAT.1
