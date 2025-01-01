Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 73: Wer ist mein Feind?
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird von einem vermummten Täter attackiert, der ihr gezielt aufzulauern schien. Ist die 28-Jährige das Opfer eines aggressiven Mannes aus ihrer Vergangenheit? Ein Junge bricht zwischen Bienenstöcken zusammen und kommt mit Atemnot in die Klinik. Die nützlichen Insekten gehören dem Chef seiner Mutter. Was steckt dahinter?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1