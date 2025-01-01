Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 79: Schatzsuche im Garten
44 Min.Ab 12
Ein Mann liegt benommen und mit einer tiefen Oberschenkelwunde auf seinem Grundstück. Schnell kommt ein schlimmer Verdacht auf: Haben Jugendliche aus dem Dorf, mit denen der Verletzte im Streit liegt, auf den Wehrlosen geschossen? - Eine Frau bringt ihren Nachbarn verletzt in die Notaufnahme. Der Mann ist ohne Grund vor ihr Auto gesprungen. - Eine 17-Jährige ist verschwunden und bleibt unauffindbar. Wenig später wird das Handy der Vermissten in einer Kirche geortet.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1