Auf Streife - Die Spezialisten

Schatzsuche im Garten

SAT.1Staffel 9Folge 79
Folge 79: Schatzsuche im Garten

44 Min.Ab 12

Ein Mann liegt benommen und mit einer tiefen Oberschenkelwunde auf seinem Grundstück. Schnell kommt ein schlimmer Verdacht auf: Haben Jugendliche aus dem Dorf, mit denen der Verletzte im Streit liegt, auf den Wehrlosen geschossen? - Eine Frau bringt ihren Nachbarn verletzt in die Notaufnahme. Der Mann ist ohne Grund vor ihr Auto gesprungen. - Eine 17-Jährige ist verschwunden und bleibt unauffindbar. Wenig später wird das Handy der Vermissten in einer Kirche geortet.

SAT.1
