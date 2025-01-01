Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Manchmal muss man Prioritäten setzen

SAT.1Staffel 9Folge 96
Manchmal muss man Prioritäten setzen

Manchmal muss man Prioritäten setzenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 96: Manchmal muss man Prioritäten setzen

44 Min.Ab 12

Auf einem Bauernhof wird der Landwirt von seinem Sohn mit dem Auto angefahren. Doch anstatt seinem Vater zu helfen, rennt der verletzte Fahrer davon. - Ein Jugendbetreuer steht im Verdacht, eine Schutzbefohlene geschlagen zu haben. Die Beschwerden der Verletzten stellen die Spezialisten jedoch vor ein weiteres Rätsel. - Ein Mann stolpert auf einem bekannten Sexparkplatz mit einer Wunde im Schritt aus dem Gebüsch und das direkt vor den Augen seiner Mutter ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen