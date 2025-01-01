Manchmal muss man Prioritäten setzenJetzt kostenlos streamen
Folge 96: Manchmal muss man Prioritäten setzen
Auf einem Bauernhof wird der Landwirt von seinem Sohn mit dem Auto angefahren. Doch anstatt seinem Vater zu helfen, rennt der verletzte Fahrer davon. - Ein Jugendbetreuer steht im Verdacht, eine Schutzbefohlene geschlagen zu haben. Die Beschwerden der Verletzten stellen die Spezialisten jedoch vor ein weiteres Rätsel. - Ein Mann stolpert auf einem bekannten Sexparkplatz mit einer Wunde im Schritt aus dem Gebüsch und das direkt vor den Augen seiner Mutter ...
