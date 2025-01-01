Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 97: Umzug wider Willen
44 Min.Ab 12
Ein Unbekannter sendet eine Sprachnachricht an die Mutter eines 17-jährigen Schülers, aus der sie erfährt, dass ihr Sohn Hilfe braucht. - Als eine 49-jährige Frau mit Magenschmerzen zusammenbricht, macht der Arzt eine ungewöhnliche Entdeckung. - Ein frisch verliebtes Pärchen freut sich auf den Einzug in die gemeinsame Wohnung. Doch dann verschwinden alle Sachen aus dem Umzugstransporter und statt Möbel und Kartons befindet sich eine gefesselte Frau im Laderaum.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1