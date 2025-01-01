Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 11
Folge 11: Altkleider-Diebstahl

23 Min.Ab 12

Ein echtes Armutszeugnis ist es, sich an dem wenigen zu bedienen, das bedürftigen Menschen zusteht. Das sieht auch eine resolute Anwohnerin so, die beobachtet, wie drei Männer einen Altkleider-Container aufbrechen. Ebenso unglaublich ist der Fall, zu dem Klaus Wiebel und Paul Richter gerufen werden: Jugendliche haben einem Rentner sein Hörgerät geklaut. Mit seinem Partner Muri Demir hat Paul Richter einen explosiven Fall zu lösen: Kinder haben einen tickenden Kasten entdeckt.

