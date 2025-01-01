Auf Streife
Folge 26: Mettwoch
45 Min.Ab 12
Ein Metzger muss mit ansehen, wie ein betrunkener Mann in seiner Metzgerei randaliert. Können die Beamten den Mann unter Kontrolle bringen? - Eine Radfahrerin wird von einem Radfahrer aufs Schlimmste zusammengeschlagen und nun fehlt vom Täter jede Spur. Werden die Beamten ihn finden? - Ein Mann verprügelt die Prostituierte eines Privatbordells und randaliert mit einer Gaspistole im Etablissement. Was ist der Grund für seinen Ausraster?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1