Auf Streife

Infiziert

SAT.1Staffel 1Folge 36
Infiziert

Auf Streife

Folge 36: Infiziert

45 Min.Ab 12

Notruf in der Nachbarschaft: Zwei Männer liefern sich vor der Wohnung einer jungen Frau eine heftige Schlägerei. Was ist der Grund für diese Auseinandersetzung? - Eine Achtjährige meldet der Polizei jemanden namens "Paulchen" als vermisst. Ist es etwa ihr kleiner Bruder? - Ein Mann kracht mit seinem Wagen erst in eine Laterne, dann in ein parkendes Auto. Da hat wohl jemand zu wenig Schlaf abbekommen.

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

