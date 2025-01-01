Auf Streife
Folge 36: Infiziert
45 Min.Ab 12
Notruf in der Nachbarschaft: Zwei Männer liefern sich vor der Wohnung einer jungen Frau eine heftige Schlägerei. Was ist der Grund für diese Auseinandersetzung? - Eine Achtjährige meldet der Polizei jemanden namens "Paulchen" als vermisst. Ist es etwa ihr kleiner Bruder? - Ein Mann kracht mit seinem Wagen erst in eine Laterne, dann in ein parkendes Auto. Da hat wohl jemand zu wenig Schlaf abbekommen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1