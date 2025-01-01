Auf Streife
Folge 37: Gebunkert
44 Min.Ab 12
Die Polizisten finden in einem finsteren Bunker einen gefesselten und verängstigten Jungen. Wer ist für diese grausame Tat verantwortlich? Eine Frau meldet ihren Wagen als gestohlen und vermutet ihren streitwütigen Nachbarn hinter der Tat. Hat sie Recht? Ein Jugendlicher versucht einen See in eine Toilette abzupumpen. Doch warum die ganze Mühe?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
