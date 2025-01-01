Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Gebunkert

SAT.1Staffel 1Folge 37
Gebunkert

GebunkertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 37: Gebunkert

44 Min.Ab 12

Die Polizisten finden in einem finsteren Bunker einen gefesselten und verängstigten Jungen. Wer ist für diese grausame Tat verantwortlich? Eine Frau meldet ihren Wagen als gestohlen und vermutet ihren streitwütigen Nachbarn hinter der Tat. Hat sie Recht? Ein Jugendlicher versucht einen See in eine Toilette abzupumpen. Doch warum die ganze Mühe?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen