Auf Streife

Angebliche Leiche im Garten

SAT.1Staffel 1Folge 5
Angebliche Leiche im Garten

Folge 5: Angebliche Leiche im Garten

22 Min.Ab 12

"Mein Nachbar hat jemanden umgebracht!" - Ein Notruf, der alle Alarmglocken klingen lässt, wird für Markus Müller und Klaus Wiebel zu einem ihrer nervenaufreibendsten Fälle. Zur selben Zeit werden Nadine Groß und Heiner Deutz zu einem verletzten Mann gerufen, der trotz hohen Blutverlustes keinerlei Kooperationsbereitschaft zeigt. Was hat er zu verheimlichen?

