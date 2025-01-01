Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 51
Folge 51: Einbrecherinnen klauen Mädchenkram

46 Min.Ab 12

Zwei Mädchen brechen in ein Haus in einer noblen Wohngegend ein und werden dabei von den Besitzern erwischt. Während der Mann die Mädchen anzeigen will, verteidigt seine Frau die beiden. Aber warum? - An einer Bushaltestelle wird einem Mann sein Blindenführhund gestohlen. Er vermutet zwei oder drei junge Männer hinter der Tat. Glücklicherweise ist das Tier mit einem GPS-Sender ausgestattet. - Und: Ein kleiner Junge wird von einem älteren Herrn gewaltsam mitgezogen.

