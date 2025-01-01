Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 56
Auf Streife

Folge 56: Kläfferei

46 Min.Ab 12

Ein Autofahrer muss einem herrenlosen Hund ausweichen und baut einen Unfall. Die Halterin des Tiers gibt ihm alleine die Schuld an dem Unfall. Hat sie Recht? Eine Kundin stürmt entrüstet in einen Supermarkt, weil sie Nadeln im gekauften Hackfleisch gefunden hat. War das nur ein Versehen oder eine geplante Aktion?

