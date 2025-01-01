Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Ab 12

Ein Junggesellinnenabschied endet im Streit mit einer Taxifahrerin, da die Frauen kein Geld haben. Haben sie die ganze Kohle versoffen? - Der neue Pastor wird von einer psychisch kranken Stalkerin heimgesucht. Können die Beamten die "besessene" Frau zurechtweisen? - In einem noblen Villenviertel wird eine wohlhabende Rollstuhlfahrerin überfallen und ausgeraubt. Es stellt sich heraus, dass das Opfer seinen Peiniger kennt.

