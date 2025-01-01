Auf Streife
Folge 60: Mein Licht geht aus
46 Min.Ab 12
Mein Licht geht aus! Eine Frau glaubt, während eines Lichtausfalls auf der Damentoilette ausgeraubt worden zu sein. Stimmt ihre Behauptung? - Die Polizisten finden Kinder auf einer Baustelle und suchen ihre Eltern auf. Dabei machen sie eine schlimme Entdeckung. - Auf Streife treffen die Beamten auf einen Mann, der sein Auto nach Hause schiebt und sich währenddessen auch noch eine Standpauke seiner Freundin anhören darf. Warum ist die Frau so außer sich?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1