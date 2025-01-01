Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 60
46 Min.Ab 12

Mein Licht geht aus! Eine Frau glaubt, während eines Lichtausfalls auf der Damentoilette ausgeraubt worden zu sein. Stimmt ihre Behauptung? - Die Polizisten finden Kinder auf einer Baustelle und suchen ihre Eltern auf. Dabei machen sie eine schlimme Entdeckung. - Auf Streife treffen die Beamten auf einen Mann, der sein Auto nach Hause schiebt und sich währenddessen auch noch eine Standpauke seiner Freundin anhören darf. Warum ist die Frau so außer sich?

