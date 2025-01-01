Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 1Folge 63
45 Min.Ab 12

Aus Angst vor ihrem 14-jährigen Sohn verbarrikadiert sich eine Mutter mit ihrem Jüngsten im Schlafzimmer. Doch was hat den Jungen so aggressiv gemacht? - Eine Familie steht mit Sack und Pack vor einem Einfamilienhaus, das eigentlich ihr neues Eigenheim sein sollte. Doch das Haus ist bereits bewohnt. - Zwei gutgelaunte Schwule werden von einem Pfarrer bezichtigt, in die Kirche eingebrochen zu sein. Aber schnell ist klar, wer hier der wirkliche Übeltäter ist.

