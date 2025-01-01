Auf Streife
Folge 78: Mein Enkel spricht Kölsch
45 Min.Ab 12
Eine Rentnerin überführt einen Trickbetrüger, der sich am Telefon als ihr Enkel ausgegeben hat. Ein kleines Indiz hat ihn entlarvt. - Ein Juwelier ruft die Polizei, weil ihm verdächtige Ware angeboten wurde. Die Verkäufer sind noch vor Ort, als die Beamten eintreffen. Handelt es sich um gestohlenen Schmuck? - Kurz vor einer türkischen Hochzeit wird bei der Braut eingebrochen. Der Dieb entwendet alles, was mit der Hochzeit zu tun hat. Kurioserweise gibt es nirgends Einbruchspuren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1