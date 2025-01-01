Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ein riskantes Rennen

SAT.1Staffel 1Folge 80
Ein riskantes Rennen

Ein riskantes RennenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 80: Ein riskantes Rennen

44 Min.Ab 12

Ein Autofahrer wird von einem anderen geschnitten, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt frontal gegen einen Baum. Alles deutet auf ein illegales Autorennen hin. Aus Wut über eine angebliche Fehlentscheidung schlägt der Vater eines Tennisspielers den Schiedsrichter des Matches nieder. Auch nach Eintreffen der Polizei randaliert der Vater weiter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen