Auf Streife
Folge 84: Die 12-jährige Kleptomanin
45 Min.Ab 12
Eine Zwölfjährige wird zum wiederholten Mal beim Ladendiebstahl erwischt. - Eine Frau hört den Hundewelpen ihres Nachbarn seit Stunden bellen und winseln. Offenbar ist der Besitzer nicht zu Hause. - Die Beamten verwarnen eine Fahrradfahrerin, als sie Opfer einer Eier-Attacke werden. Doch galt der Angriff wirklich ihnen? - Und: Aus dem Nichts macht eine 28-Jährige eine Vollbremsung und verursacht einen Auffahrunfall. Dann verschanzt sie sich in ihrem Auto. Ist Alkohol im Spiel?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1