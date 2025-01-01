Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die 12-jährige Kleptomanin

SAT.1Staffel 1Folge 84
Die 12-jährige Kleptomanin

Die 12-jährige KleptomaninJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 84: Die 12-jährige Kleptomanin

45 Min.Ab 12

Eine Zwölfjährige wird zum wiederholten Mal beim Ladendiebstahl erwischt. - Eine Frau hört den Hundewelpen ihres Nachbarn seit Stunden bellen und winseln. Offenbar ist der Besitzer nicht zu Hause. - Die Beamten verwarnen eine Fahrradfahrerin, als sie Opfer einer Eier-Attacke werden. Doch galt der Angriff wirklich ihnen? - Und: Aus dem Nichts macht eine 28-Jährige eine Vollbremsung und verursacht einen Auffahrunfall. Dann verschanzt sie sich in ihrem Auto. Ist Alkohol im Spiel?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen