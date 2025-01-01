Auf Streife
Folge 86: Sie gehört zu mir
45 Min.Ab 12
Krankhafte Eifersucht treibt einen 32-Jährigen in das Café, in dem seine Ex-Freundin arbeitet. Als er ihr unbegründet eine Szene macht, schreitet ein Gast ein. Sein Ausraster endet mit schweren Verletzungen. - Eine übergewichtige Dame zwängt sich in einem Brautmodengeschäft in ein zu kleines Kleid. Die Nähte reißen, aber zahlen will die Kundin nicht. Die Verkäuferin rastet aus und beschimpft sie wüst.
