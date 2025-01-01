Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Sie gehört zu mir

SAT.1Staffel 1Folge 86
Sie gehört zu mir

Sie gehört zu mirJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 86: Sie gehört zu mir

45 Min.Ab 12

Krankhafte Eifersucht treibt einen 32-Jährigen in das Café, in dem seine Ex-Freundin arbeitet. Als er ihr unbegründet eine Szene macht, schreitet ein Gast ein. Sein Ausraster endet mit schweren Verletzungen. - Eine übergewichtige Dame zwängt sich in einem Brautmodengeschäft in ein zu kleines Kleid. Die Nähte reißen, aber zahlen will die Kundin nicht. Die Verkäuferin rastet aus und beschimpft sie wüst.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen