SAT.1Staffel 1Folge 88
Folge 88: Dreissig Jahre ohne Lappen

46 Min.Ab 12

Unfall auf einem Parkplatz. Doch der Verursacher ist nicht nur angesäuselt, er hat auch seit 30 Jahren keine gültige Fahrerlaubnis. - Ein junger Mann beobachtet, wie eine Frau von einem Auto mitgeschleift wird. Die Täterinnen lassen das Opfer eiskalt liegen. Was sie nicht wissen: Sie wurden gefilmt. - Blutverschmiert und heulend steht eine Sechsjährige vor der Tür eines Rentners. Angeblich ist soeben ein Autounfall passiert, bei dem die Eltern schwer verletzt wurden.

SAT.1
