Überraschung durchs Fenster

SAT.1Staffel 1Folge 90
46 Min.Ab 12

Bei einem nächtlichen Überraschungsbesuch beim Ex bleibt eine mollige 24-Jährige im offenen Fenster stecken. Sie macht sich einen Spaß draus - bis ihr Ex-Freund mit der Neuen um die Ecke kommt. - Ein 14-Jähriger wird beim Klauen von Lebensmitteln in einem Vereinsheim ertappt. Als die Polizei eintrifft, kommt Schreckliches ans Tageslicht. - Eine junge Frau schlägt ihren Chef nieder. Was ist der Hintergrund dieser Tat?

