Auf Streife

Die Verbrecherschwestern

SAT.1Staffel 1Folge 92
Die Verbrecherschwestern

Auf Streife

Folge 92: Die Verbrecherschwestern

44 Min.Ab 12

Ein Sechsjähriger soll mit einem Cityroller eine Schramme in ein Auto gefahren haben. Die Beamten müssen zwischen dem Fahrzeugbesitzer und der Mutter des Kleinen vermitteln. In einem Spielcasino wird ein Rentner Opfer eines dreisten Diebs. Zwar können die Beamten den angeblichen Täter festnehmen, doch ist er es tatsächlich gewesen?

SAT.1
