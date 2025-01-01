Auf Streife
Folge 115: Mut zur Brücke
45 Min.Ab 12
Das Gesicht eines Lehrers schmückt ein homophobes Plakat. Dieser ist bereits auf der Wache Köln-Mülheim. - Bewaffnet mit einem Spielzeugschwert steht ein Junge auf dem Revier und verlangt eine neue Familie! - Kurz vor der Hochzeit sucht ein verzweifelter Bräutigam seine Frau. Er vermutet sie auf einem Boot, das kurz darauf in die Luft fliegt! - Auf Fußstreife beobachten die Polizisten wie ein telefonierender Autofahrer einen Fußgänger auf dem Zebrastreifen anfährt.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1