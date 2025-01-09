Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife
SAT.1Staffel 10Folge 116vom 09.01.2025
Folge 116: Herzliches Beileid

44 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12

Per Zufall entdeckt ein Mann eine Morddrohung in einem Paket. Und sie ist nicht für ihn bestimmt! - Für einen originellen Heiratsantrag verabredet sich ein Krimi-Fan mit seiner Freundin am Wald. Dort angekommen, findet sie mehrere Hinweise auf ein echtes Verbrechen! - Mit der Auflage zur Führerscheinabgabe steht ein 26-Jähriger auf der Wache Köln-Mülheim. - Bereits zum wiederholten Mal randaliert ein Badegast im Schwimmbad. Zufälligerweise nehmen auch die Diebstähle zu!

