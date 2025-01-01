Auf Streife
Folge 121: Baby, Baby, Baller Baller
44 Min.Ab 12
Zwei besorgte Mütter betreten streitend die Wache Köln-Mülheim: Ihre Teenager-Jungs sind heute nicht in der Schule angekommen. Zunächst sind die Polizisten wegen einer Sachbeschädigung in einem Hotel. Dort treffen sie auf eine Mutter, die ihre Tochter sucht. Eine 25-Jährige greift zwei freilaufende Lamas mitten in der Stadt auf und bringt sie auf das Revier. Ein Vermieterpaar ist außer sich: Die Mieter drehen im Treppenhaus einen Porno.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
