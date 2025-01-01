Auf Streife
Folge 126: Steinzeit-Sarah
45 Min.Ab 12
Eine Schülerin fällt auf einen Trickbetrüger rein und kauft ihm ein Smartphone ab. - Wutentbrannt steht ein Mann in einer fremden Wohnung und zerlegt diese mit dem Baseballschläger. Dabei filmt er sich ... - Wegen eines Vollstreckungsbefehls wird ein junger Mann auf die Wache Köln-Mülheim gebracht. Dort fällt auf, dass er Teil eines Verbrecherduos ist! - Ein Picknick am See wird von einem Kiter gestört, der beim Sturzflug eine Frau verletzt!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1