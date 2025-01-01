Auf Streife
Folge 128: Laden in Trümmern
44 Min.Ab 12
Ein Laken mit "Das hast du davon, du Schwein!" hängt vor einem Kiosk. Im Inneren liegt die verletzte Angestellte. - Schlimmer Start in den Familienurlaub: Ein Kanu und die Koffer sind vom Dachträger auf einen Radfahrer gerutscht! - Ein Mann betritt mit seiner Freundin die Wache Köln-Mülheim. Seine Jeans samt Handy und Geldbörse sind ihm abgezogen worden! - Eine Rentnerin kracht mit dem Rollator in einen Radfahrer. Als die Polizisten ihr aufhelfen, bemerken sie eine Alkoholfahne.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1