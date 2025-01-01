Auf Streife
Folge 133: Der Maulwurf
44 Min.Ab 12
Während ein Mann die Maulwurf-Abwehr-Konstruktion des Nachbarn begutachtet, bekommt er einen Stromschlag! - Im Vorbeifahren wird eine 22-Jährige mit rot-befüllten Wasserbomben beworfen! Zuvor hat sie eine Horrorpuppe zugestellt bekommen. - Auf Streife werden die Beamten von einer Taxi-Fahrerin angehalten: Ein Fahrgast hat eine Waffe gezogen! - Ein 13-Jähriger wird auf die Wache gebracht, weil er 20.000 Euro bei sich hatte. Angeblich hat er es in der Spielothek gewonnen!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1