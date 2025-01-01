Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der fremde Gast

PULS 4Staffel 10Folge 141
Der fremde Gast

Der fremde GastJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 141: Der fremde Gast

44 Min.Ab 12

Verängstigt steht eine Frau auf dem Revier: Sie ist von einem Fremden in ihrem Haus überfallen worden! - Erst wird einer Frau der Wohnungsschlüssel geklaut, dann bricht der Dieb mit dem Schlüssel in die Wohnung ein und bestiehlt sie! - Auf dem Wache-Parkplatz findet eine Planschbecken-Party mit lauter Musik statt. Angeblich hat die Polizei zur Sause eingeladen! - Der Inhaber einer Bogenschießanlage wird von einem Pfeil getroffen! Sofort verdächtigt er den Neuen seiner Ex!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen