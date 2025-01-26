Auf Streife
Folge 148: Verflucht
45 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Eine Tochter behauptet, dass jemand dem Vater übel mitspielt. Er selbst glaubt, er sei verflucht. - Ein Mann versteckt sich unter dem Streifenwagen, weil er beim Geldabheben überfallen wurde! Zeitgleich meldet eine Seniorin einen Überfall am Geldautomaten! - In einer Horrorfilm-Vorstellung wird ein Mädchen alleine aufgefunden. Angeblich ist sie mit ihrem Bruder da.- An einem Badestrand wird einer Frau die Kleidung von einer Drohne mit Greifarm entwendet!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1