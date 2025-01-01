Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 15
44 Min.Ab 12

Eine Frau hat Bücher zum Verschenken am Straßenrand deponiert. Als Nachbarn Geldumschläge darin finden, gehen sie zur Wache Köln-Mülheim! - Eine Mutter meldet ihre Tochter als vermisst. Daraufhin betritt ein Bademeister mit zwei betrunkenen Jugendlichen das Revier! - Auf der Damentoilette eines Cafés entblößt sich ein Mann vor einer Frau und rennt weg! - Nach einer Prügelei wegen eines Unfalls im Parkhaus wird eine verletzte Frau im Treppenhaus aufgefunden.

SAT.1
