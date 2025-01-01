Auf Streife
Folge 154: Parken auf eigene Gefahr
44 Min.Ab 12
Die Beamten sind wegen einer Rauferei im Parkhaus. Plötzlich kommt eine halbnackte und blutverschmierte Frau angetorkelt! - Um nach dem Weg zu fragen, sind zwei Touristen auf dem Revier. Als sie zum Wagen zurückkehren, wird dieser gerade leergeräumt. - Auf einem Spielplatz wird eine verdächtige Substanz gefunden. Hat jemand versucht, die Kinder zu vergiften? - Eine Frau sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim: Da ihr neuer Freund Geheimagent ist, wird sie nun erpresst!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1