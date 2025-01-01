Auf Streife
Folge 160: Kuschelrock
44 Min.Ab 12
Da ein 28-Jähriger eine Frau sexuell belästigt hat, griff sie zum Pfefferspray. Er bestreitet jedoch die Tat. - Ein Landwirt schiebt mit dem Traktor den Pkw des Nachbarn über die Straße und flüchtet. Warum hat er das getan? - Mit dem Au-Pair im Schlepptau betritt eine Mutter das Revier in Köln-Mülheim: Das Mädchen bestiehlt die Familie! - In einem Supermarkt werden immer wieder Lebensmittel und Geld gestohlen. Neben der Chefin gibt es nur eine Person, die einen Schlüssel hat.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1