Auf Streife
Folge 161: Kid-Napping
44 Min.Ab 12
Als ein Mann erfährt, dass seine Frau ihm ein Kuckuckskind untergejubelt hat, macht er sich auf den Weg zum Kindsvater! - Eine 34-Jährige wird auf der Straße um ihre Handtasche beraubt, wo ihr Reisepass für den geplanten Auslandsaufenthalt war. - Nach einer Auktion beichtet der Auktionär dem Käufer, dass der ersteigerte Ring samt seiner Zahlung gestohlen wurde! - In einer Villa eskaliert ein lautstarker Streit. Doch plötzlich ist es ruhig und niemand öffnet die Tür.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
