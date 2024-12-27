Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 22vom 27.12.2024
44 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12

Auf dem Wachegelände in Köln-Mülheim wird ein Baby allein aufgefunden! - Ein Mann macht Schluss mit seiner Freundin und schmeißt sie raus. Doch sie geht nicht. - Die Verkäuferin eines Dessousladens wird beschuldigt, eine Party im Geschäft gefeiert zu haben. Diese beteuert ihre Unschuld! - Auf der Wache Köln-Mülheim geht ein Notruf ein: Einbruch im Mehrfamilienhaus! Zeitgleich betritt eine Frau das Revier und meldet Sachbeschädigung am Auto, das genau vor diesem Haus steht!

