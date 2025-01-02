Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 29vom 02.01.2025
44 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

Ein Brücken-Steinwurf verursacht einen Unfall. Ein Zeuge gibt eine Täterbeschreibung ab und wird selbst zum möglichen Verdächtigen! - Aufgeregt betritt eine Frau mit ihrer Tochter die Wache Köln-Mülheim: Blaue Flecken zieren deren Körper! - Ein zitternder Mann wird von den Beamten in Obhut genommen. Seine Erklärung: Plötzlich ist er an Parkinson erkrankt! - Auf Streife greifen die Polizisten einen Betrunkenen auf. Bei sich hat er eine Damentasche und viel Bargeld!

