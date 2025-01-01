Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 59
44 Min.Ab 12

Ein Mann betritt mit der Stieftochter (13) das Revier, um einen Unfall zu melden. Schuld soll das Mädchen sein. Vor einem Kunstlaufwettbewerb stürzt eine Schülerin während des Rollschuhlauf-Trainings. Hat jemand die Schuhe manipuliert? Einbruch-Diebstahl in einem Juweliers-Haus. Die Täter sind gefasst, aber das Diebesgut weckt besonderes Interesse auf der Wache Köln-Mülheim. Einem Musiklehrer wird die Trompete gestohlen. Der immer nörgelnde Nachbar gerät unter Verdacht.

