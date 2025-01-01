Auf Streife
Folge 61: Scharfschützenfest
45 Min.Ab 12
Weil die Arbeit einer Eventmanagerin offensichtlich sabotiert wird, erscheint sie auf der Wache Köln-Mülheim. Nachdem eine Frau ein Haus bei einer Zwangsversteigerung erworben hat, tauchen gefährliche Fallen rund um und im Haus auf! Eine 17-Jährige wird an das Lenkrad angekettet in einem verschlossenen Wagen gefunden. Ein Geschäftsmann soll sie eingesperrt haben! Während der Grabpflege wird eine Frau von hinten von einem Maskierten begrabscht. Und sie ist nicht die Einzige.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1