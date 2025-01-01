Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Täuschhandel

SAT.1Staffel 10Folge 66
Täuschhandel

Auf Streife

Folge 66: Täuschhandel

45 Min.Ab 12

Wegen eines Raubüberfalls ist eine 17-Jährige auf dem Revier. Als ein Tatverdächtiger abgeführt wird, flüchtet das Mädchen auf das WC. Staubsauger-Vertreter-Streit auf der Wache: Beide zeigen sich gegenseitig des Vandalismus an. Weil eine Schwangere sich im Kiosk vorgedrängelt und das Gewinner-Los gekauft hat, flippt ein Mann aus. Während einer Massage wird eine Kundin um Geld und Schmuck bestohlen. Als eine Angestellte die Tasche öffnet, staunen die Beamten nicht schlecht.

SAT.1
