Auf Streife
Folge 66: Täuschhandel
45 Min.Ab 12
Wegen eines Raubüberfalls ist eine 17-Jährige auf dem Revier. Als ein Tatverdächtiger abgeführt wird, flüchtet das Mädchen auf das WC. Staubsauger-Vertreter-Streit auf der Wache: Beide zeigen sich gegenseitig des Vandalismus an. Weil eine Schwangere sich im Kiosk vorgedrängelt und das Gewinner-Los gekauft hat, flippt ein Mann aus. Während einer Massage wird eine Kundin um Geld und Schmuck bestohlen. Als eine Angestellte die Tasche öffnet, staunen die Beamten nicht schlecht.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1