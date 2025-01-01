Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Parkplatznot

SAT.1Staffel 10Folge 71
Folge 71: Parkplatznot

45 Min.Ab 12

Eine Ordnungsamtmitarbeiterin wird niedergeschlagen aufgefunden. Wer hatte es auf sie abgesehen? - Ein 16-Jähriger betritt die Wache Köln-Mülheim, um einen Raubüberfall anzuzeigen. Ein Anruf bei seiner Mutter lässt die Polizisten skeptisch werden. - Randale in der Pizzeria: Ein Mann beschuldigt den Boten, das Handy seiner Freundin eingesteckt zu haben! - In einem Baby-Markt verschwindet ein Baby aus dem Kinderwagen! Ist es entführt worden?

