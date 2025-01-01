Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 10 Folge 72
Folge 72: Crash! Boom! Ben

45 Min. Ab 12

Auf der Wache meldet eine Frau ihr Auto als gestohlen. Als ein Mann von einem Unfall und den Verursachern erzählt, horcht die Frau auf. - In einem Laden hat sich eine Verkäuferin mit einem Kunden verschlossen. Ihre Blicke lassen Schlimmes vermuten! - Ein verwirrter Rentner landet wegen Ladendiebstahls auf dem Revier. Doch dann setzt die Demenz plötzlich aus! - Eine Metal-Band probt in einem Mehrfamilienhaus. Plötzlich schreit der Sänger auf und bricht zusammen!

