Abstecher mit Folgen

SAT.1Staffel 10Folge 88
Folge 88: Abstecher mit Folgen

45 Min.Ab 12

Auf Streife treffen die Beamten auf einen blutenden Mann, der angeblich angefahren wurde. Die Sanitäter erkennen eine Stichverletzung! - Einem Handwerker wird der Diebstahl einer Spielekonsole vorgeworfen. Dieser jedoch beteuert seine Unschuld! - Eine verletzte Frau ist mit ihrem Ehemann auf der Wache Köln-Mülheim. Resultieren ihre Blessuren aus dem Ehe-Streit? - Die Polizisten werden wegen eines Einbruchs zu einem Bürokomplex gerufen.

