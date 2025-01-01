Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Vollgas geben

PULS 4Staffel 11Folge 107
Vollgas geben

Vollgas gebenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 107: Vollgas geben

44 Min.Ab 12

Schlägerei auf einem Containergelände: Ein Flüchtiger wird von den Beamten gestellt. Er hat eine Countdown-Uhr bei sich. - Einbruch im Streichelzoo! Ein Betrunkener wird mit einem Zoo-Stofftier gefunden. Hat er auch die gestohlenen Spendengelder? - Eine Frau wird überfallen und ausgeraubt. Daraufhin betritt ein Jura-Student die Wache und gesteht die Tat. - Ein Zirkusdirektor meldet 10.000 Euro als gestohlen. Er vermutet die frisch gekündigten Jongleure dahinter.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen