Auf Streife
Folge 121: Das Fenster zum Haus
45 Min.Folge vom 25.11.2022Ab 12
Eine Frau wird scheinbar von ihrem tyrannischen Ehemann im Haus festgehalten. Doch ist das die ganze Wahrheit? - Die Beamten können eine Frau vor dem Ertrinken retten und finden sich in einem Gewirr voller Rache und Lügen wieder. - Eine Lehrerin wird beschuldigt, Bestechungsgeld angenommen zu haben. Die Beamten decken Abgründe an der Schule auf. - Die Frau vom See gibt den Beamten Rätsel auf. Die Ermittlungen führen sie zu einem Grab.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
