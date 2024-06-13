Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sperrstunde

Staffel 11Folge 137vom 13.06.2024
Folge 137: Sperrstunde

45 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12

Auf der Suche nach ihrer Tochter stößt eine Mutter mit einer Gangstertype zusammen und rast in eine Straßensperre. - Ein teurer Sportwagen verschwindet aus der Werkstatt. Der Besitzer verdächtigt den Automechaniker, der Geldsorgen hat. - Eine Frau zeigt sich selbst an, weil sie befürchtet, wegen eines Diebstahls von ihrer verstorbenen Mutter heimgesucht zu werden. - Ein Portier wird von dem Hoteliers-Pärchen beschuldigt, die wertvolle Halskette eines Gastes erbeutet zu haben!

PULS 4
