Auf Streife
Folge 137: Sperrstunde
45 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12
Auf der Suche nach ihrer Tochter stößt eine Mutter mit einer Gangstertype zusammen und rast in eine Straßensperre. - Ein teurer Sportwagen verschwindet aus der Werkstatt. Der Besitzer verdächtigt den Automechaniker, der Geldsorgen hat. - Eine Frau zeigt sich selbst an, weil sie befürchtet, wegen eines Diebstahls von ihrer verstorbenen Mutter heimgesucht zu werden. - Ein Portier wird von dem Hoteliers-Pärchen beschuldigt, die wertvolle Halskette eines Gastes erbeutet zu haben!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1