Auf Streife
Folge 14: Club der Intrigen
44 Min.Ab 12
Die Seite eines Luxuswagens wurde zerkratzt. Der Besitzer beschuldigt seine Angestellte, die schlafend auf der Rückbank lag! - Mit 10.000 Euro in einer Tüte betritt ein Obdachloser die Wache Köln-Mülheim. Er hat sie im Park gefunden. - Ein 14-Jähriger ist von zuhause ausgerissen. Die Angst der Schwester: Er springt auf einen Zug auf! - In einer WG ist ein Einbrecher niedergeschlagen worden. Zuvor hat er eine Bewohnerin überrascht, ins Zimmer gezerrt und gefesselt!
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
