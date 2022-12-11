Hausverbot bleibt HausverbotJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 148: Hausverbot bleibt Hausverbot
45 Min.Folge vom 11.12.2022Ab 12
Eine Wirtshausbesitzerin findet Ungeziefer in ihrem Lokal. Handelt es sich um eine Rattenplage oder will ihr jemand übel mitspielen? - Die Geige einer Musterschülerin wird vor einem Musikwettbewerb demoliert. Wer steckt hinter der Tat? - Eine Mutter wird verletzt im Stall gefunden, das zum Verkauf stehende Pferd fehlt. Stecken die Käufer dahinter? - Ein Paartherapeut wird niedergeschlagen aufgefunden. Die Beamten nehmen sich den hoch aggressiven Ex-Mann einer Patientin vor.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1