Auf Streife
Folge 245: Beinhart wie ein Robber
23 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Tankstellenüberfall gerufen. Der Täter ist mit dem Auto der Melderin geflohen. Die Zeugenaussagen widersprechen sich jedoch. Die Spur führt die Beamten zu einer Autowerkstatt, wo ihr Eingreifen sofort erforderlich ist. - Aufruhr im Kosmetikstudio: Zwei Kunden rasten aus, weil das Heißwachs, mit dem sie behandelt wurden, sich nicht mehr entfernen lässt. Gilt die heimtückische Attacke der Besitzerin des Studios?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1